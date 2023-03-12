Минкульт Украины заявил о проведении ревизии имущества Киево-Печерской лавры

"Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что, кроме недвижимого имущества, там есть ещё музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы, так сказать, на использование монахам. В отношении них будет отдельная ревизия", — заявил министр в эфире телеканала "1+1".