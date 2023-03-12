Минкульт Украины заявил о проведении ревизии имущества Киево-Печерской лавры
Глава Минкульта Украины Ткаченко: Имущество Киево-Печерской лавры ждёт отдельная ревизия
Имущество Киево-Печерской лавры ждёт отдельная ревизия. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что, кроме недвижимого имущества, там есть ещё музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы, так сказать, на использование монахам. В отношении них будет отдельная ревизия", — заявил министр в эфире телеканала "1+1".
Как отметил чиновник, в последний раз эту процедуру проводили в 2018 году. Ткаченко отметил, что всё имущество зафиксировано, все объекты есть в списке, поэтому любые шаги, которые могут осуществить представители УПЦ в отношении движимого имущества, будут иметь уголовную ответственность.
Напомним, ещё в декабре 2022 года власти Украины отказались продлевать для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры. Дело имело политический мотив, СБУ даже провела обыски в монастыре, позже это объяснили поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия". А уже 10 марта монахов Украинской православной церкви обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта, аргументируя это бюрократическими и земельными вопросами.
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