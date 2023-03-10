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10 марта, 16:35

РПЦ обнаружила руку Запада в изгнании монахов из Киево-Печерской лавры

Советник патриарха Кирилла Балашов: Гонение на православных на Украине разворачивается в полную силу

Гонения на православных верующих на Украине развернулись в полную силу. Об этом заявил в пятницу советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, комментируя изгнание монахов из Киево-Печерской лавры.

"Разворачивается в полную силу гонение на православных на Украине со стороны её властей, во всём послушных своим заокеанским покровителям", — приводит его заявление ТАСС.

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Напомним, ещё в декабре прошлого года власти Украины отказались продлевать для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры. Дело имело политический мотив: СБУ даже провела обыски в монастыре, позже это объяснили поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия". А уже сегодня монахов Украинской православной церкви обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта, ссылаясь на бюрократические и земельные вопросы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Daniel Cole

Марина Калегина
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