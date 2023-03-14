Власти Украины поставили условие монахам Киево-Печерской Лавры
Минкульт Украины предложил монахам перейти в ПЦУ и остаться в Киево-Печерской Лавре
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской Лавре, но при одном условии: если он перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
"Если кто и должен выезжать, то это те руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО на протяжении многих лет: митрополиты Павел (Лебедь), Антоний (Паканич), синодальное управление, администрация УПЦ, а уже потом можно говорить обо всех остальных", — сказал министр в ходе телемарафона.
Журналист поинтересовался, куда же деваться на фоне этого монахам, если здания лавры передадут государству. В ответ Ткаченко и предложил им перейти в ПЦУ.
"У них всегда есть выбор", — считает он.
По мнению Ткаченко, несмотря на отказ монахов освобождать помещения, "ситуация может коренным образом измениться", если руководство канонической УПЦ покинет лавру.
Ранее Лайф писал, что монахи УПЦ Московского патриархата отказываются покидать Киево-Печерскую лавру. Комментируя требование киевской власти покинуть монастырь до 29 марта, наместник лавры митрополит Павел заявил, что апокалипсис начинается с Украины.
ТАСС / AP / Daniel Cole