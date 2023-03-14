Власти Украины поставили условие монахам Киево-Печерской Лавры

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской Лавре, но при одном условии: если он перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

"Если кто и должен выезжать, то это те руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО на протяжении многих лет: митрополиты Павел (Лебедь), Антоний (Паканич), синодальное управление, администрация УПЦ, а уже потом можно говорить обо всех остальных", — сказал министр в ходе телемарафона.

Журналист поинтересовался, куда же деваться на фоне этого монахам, если здания лавры передадут государству. В ответ Ткаченко и предложил им перейти в ПЦУ.

"У них всегда есть выбор", — считает он.