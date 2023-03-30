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30 марта, 07:15

Появилось видео из Киево-Печерской лавры, откуда сегодня могут выселить монахов

Адвокат Чекман: Суд принял иск монахов Киево-Печерской лавры, первое заседание состоится 26 апреля

Утром 30 марта у Киево-Печерской лавры значительно увеличилось число полицейских, при этом доступ к монастырю по-прежнему открыт. Сегодня в обители, которую отказываются покидать монахи УПЦ, должна начать работу комиссия по принятию зданий в государственное пользование. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Видео © Telegram / "Политика страны"

По его данным, у главного входа на территорию монастыря дежурит несколько патрулей полиции, которые досматривают заезжающие и выезжающие автомобили. Возле Крестовоздвиженского храма собралось несколько сотен верующих. Богослужение, начавшееся в 06:30, продолжается до сих пор.

Адвокат обители протоиерей Никита Чекман утром в четверг сообщил, что Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск монахов. Первое заседание назначено на 26 апреля.

  • Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Фото © Telegram / "Политика страны"
    Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Фото © Telegram / "Политика страны"
  • Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Фото © Telegram / "Политика страны"
    Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Фото © Telegram / "Политика страны"
  • Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Фото © Telegram / "Политика страны"
    Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Фото © Telegram / "Политика страны"
  • Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Фото © Telegram / "Политика страны"
    Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Фото © Telegram / "Политика страны"

Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Фото © Telegram / "Политика страны"

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Ранее Минкульт Украины заявил, что служители лавры должны покинуть монастырь, несмотря на то что они подали иск. В свою очередь настоятель обители митрополит Павел накануне подчеркнул, что до окончания судебного разбирательства монахи никуда не уйдут.

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Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры до 23:59 29 марта. В день, когда истекал срок ультиматума, в монастырь пришло много верующих, в том числе украинский чемпион мира по боксу Александр Усик. Тем временем глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Однако каноническая Украинская православная церковь запретила его в служении за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги.

Обложка ©

Telegram / "Политика страны"

Никита Никонов
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