Появилось видео из Киево-Печерской лавры, откуда сегодня могут выселить монахов

Утром 30 марта у Киево-Печерской лавры значительно увеличилось число полицейских, при этом доступ к монастырю по-прежнему открыт. Сегодня в обители, которую отказываются покидать монахи УПЦ, должна начать работу комиссия по принятию зданий в государственное пользование. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Обстановка в Киево-Печерской лавре в день возможного выселения монахов. Видео © Telegram / "Политика страны"

По его данным, у главного входа на территорию монастыря дежурит несколько патрулей полиции, которые досматривают заезжающие и выезжающие автомобили. Возле Крестовоздвиженского храма собралось несколько сотен верующих. Богослужение, начавшееся в 06:30, продолжается до сих пор.

Адвокат обители протоиерей Никита Чекман утром в четверг сообщил, что Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск монахов. Первое заседание назначено на 26 апреля.