"Господь не простит": Зеленского и его свору предупредили о каре небесной за выселение монахов
Митрополит Павел пригрозил Зеленскому карой за выселение монахов из Киево-Печерской лавры
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) подверг жёсткой критике украинского лидера Владимира Зеленского и предупредил его о том, что Господь не простит ему выселение представителей канонической УПЦ из монастыря. По его словам, всем представителям киевской власти, которые принимали данное решение, следует бояться последствий. Обращение священнослужителя опубликовано в социальных сетях.
"Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слёзы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!" — предупредил он.
Павел напомнил о том, что 220 человек буквально выброшены на улицу, так как власти Киева не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вина на Зеленском лежит и за то, что он не смог остановить министра культуры Украины Александра Ткаченко, "одержимого бешенством, злобой, ненавистью и дьяволом", который "всё творит" с разрешения украинского лидера, заметил священнослужитель.
"Горе вам. Бойтесь!" — подчеркнул митрополит.
Напомним, ранее киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры до 23:59 29 марта. В день, когда истекает срок ультиматума, в монастырь пришли десятки верующих, в том числе украинский чемпион мира по боксу Александр Усик. А митрополит Павел, являющийся наместником обители, заявил, что монахи не уйдут из лавры до окончания судебного разбирательства. Ранее они подали иск в суд о недопустимости расторжения договора аренды, однако Минкульт страны счёл его недостаточным основанием для отмены решения покинуть монастырь.
t.me / Zelenskiy / Official