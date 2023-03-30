"Господь не простит": Зеленского и его свору предупредили о каре небесной за выселение монахов

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) подверг жёсткой критике украинского лидера Владимира Зеленского и предупредил его о том, что Господь не простит ему выселение представителей канонической УПЦ из монастыря. По его словам, всем представителям киевской власти, которые принимали данное решение, следует бояться последствий. Обращение священнослужителя опубликовано в социальных сетях.

"Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слёзы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!" — предупредил он.

Павел напомнил о том, что 220 человек буквально выброшены на улицу, так как власти Киева не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вина на Зеленском лежит и за то, что он не смог остановить министра культуры Украины Александра Ткаченко, "одержимого бешенством, злобой, ненавистью и дьяволом", который "всё творит" с разрешения украинского лидера, заметил священнослужитель.