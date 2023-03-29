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29 марта, 16:24

Раскольники из ПЦУ назначили нового наместника Киево-Печерской лавры, и в УПЦ его не приняли

УПЦ запретила в служении монаха Киево-Печерской лавры, которого ПЦУ сделала наместником

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Несмотря на то что Авраамий сам является насельником монастыря, каноническая Украинская православная церковь запретила его в служении.

"За уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрет на священнослужение наложен на бывшего насельника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша)", сообщается на сайте УПЦ.

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Напомним, ранее киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры до 23:59 29 марта. Сегодня, в день, когда истекает срок ультиматума, в монастырь пришли десятки верующих, в том числе украинский чемпион мира по боксу Александр Усик. А митрополит Павел, являющийся наместником обители, заявил, что монахи не уйдут из лавры до окончания судебного разбирательства. Ранее они подали иск в суд о недопустимости расторжения договора аренды.

Обложка ©

ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavkov

Александра Вишнякова
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