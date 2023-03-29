Политолог сравнил репрессии Киева по отношению к православию с методами Третьего рейха
Политолог Савин предрёк серьёзные последствия из-за попыток изгнать монахов из Киево-Печерской лавры
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Действия режима президента Украины Владимира Зеленского по отношению к православным монахам Киево-Печерской лавры — это проявление тоталитарной репрессивной диктатуры в худшем виде, которого не было со времен Третьего рейха. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог Леонид Савин.
"Даже в гитлеровской Германии не додумались до того, чтобы навязывать политическую волю разным религиозным конфессиям, там были другие, скажем, целевые группы, против которых оказывались репрессии. Но тут речь идёт о большей части жителей Украины, которые идентифицируют себя как православные, и, естественно, это не пройдёт без серьёзных последствий", — считает эксперт.
По мнению политолога, самый реальный вариант борьбы против раскольников лежит в правовом поле.
"Самый возможный вариант, с учётом предыдущих репрессий, которые осуществлялись с 2014 года властями Украины, — это, конечно, всё делать в рамках остатков, если можно так сказать, правового поля на территории Украины, пройти все инстанции и потом уже подавать жалобы и петиции в Европейский суд по правам человека, потому что Украина пока ещё официально находится в зоне юрисдикции этого органа", — отметил собеседник Лайфа.
При этом Савин прогнозирует более серьёзные последствия. По мнению эксперта, Зеленский понимает, что у него есть тихая гавань, где сможет укрыться он сам и его пособники, и поэтому ведёт себя самым жестоким образом по отношению к своим согражданам.
Напомним, 10 марта стало известно, что монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 23:59 29 марта. При этом сегодня митрополит Павел, являющийся наместником обители, заявил, что монахи не покинут лавру до окончания судебного разбирательства. Ранее они подали иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. При этом раскольники из ПЦУ уже потребовали отдать им объекты лавры. Сегодня, в день, когда истекает срок ультиматума, выдвинутого киевскими властями, в монастырь пришли десятки верующих, в том числе украинский чемпион мира по боксу Александр Усик.