Политолог сравнил репрессии Киева по отношению к православию с методами Третьего рейха

Действия режима президента Украины Владимира Зеленского по отношению к православным монахам Киево-Печерской лавры — это проявление тоталитарной репрессивной диктатуры в худшем виде, которого не было со времен Третьего рейха. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог Леонид Савин.

"Даже в гитлеровской Германии не додумались до того, чтобы навязывать политическую волю разным религиозным конфессиям, там были другие, скажем, целевые группы, против которых оказывались репрессии. Но тут речь идёт о большей части жителей Украины, которые идентифицируют себя как православные, и, естественно, это не пройдёт без серьёзных последствий", — считает эксперт.

По мнению политолога, самый реальный вариант борьбы против раскольников лежит в правовом поле.

"Самый возможный вариант, с учётом предыдущих репрессий, которые осуществлялись с 2014 года властями Украины, — это, конечно, всё делать в рамках остатков, если можно так сказать, правового поля на территории Украины, пройти все инстанции и потом уже подавать жалобы и петиции в Европейский суд по правам человека, потому что Украина пока ещё официально находится в зоне юрисдикции этого органа", — отметил собеседник Лайфа.