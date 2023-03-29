Матвиенко окрестила сатанизмом и безбожием нарушение прав верующих на Украине

Нарушение прав верующих на Украине является безбожием и сатанизмом, весь мир должен бороться с этим, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На пленарном заседании в среду она отметила, что невозможно мириться с тем беспределом, который учиняют киевские власти. Международные организации, по словам спикера Совфеда, не могут молчать и должны проявить свою реакцию.

"Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", — сказала спикер Совфеда.