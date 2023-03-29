Матвиенко окрестила сатанизмом и безбожием нарушение прав верующих на Украине
Спикер Совфеда Матвиенко назвала сатанизмом и безбожием нарушение прав верующих на Украине
Нарушение прав верующих на Украине является безбожием и сатанизмом, весь мир должен бороться с этим, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На пленарном заседании в среду она отметила, что невозможно мириться с тем беспределом, который учиняют киевские власти. Международные организации, по словам спикера Совфеда, не могут молчать и должны проявить свою реакцию.
"Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", — сказала спикер Совфеда.
Совет Федерации принял на заседании 29 марта заявление в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине. Российские сенаторы призвали все парламенты мира и международные парламентские организации потребовать от Киева прекратить дискриминацию верующих и надругательства над религиозными святынями.
Ранее раскольники захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковской области на Украине. Штурм проходил с использованием слезоточивого газа. Одного из служителей УПЦ после этого госпитализировали. А сегодня, 29 марта, истекает срок ультиматума украинских властей монахам Киево-Печерской лавры — им предписано покинуть обитель. К монастырю помолиться пришли тысячи прихожан, в том числе чемпион мира по боксу Александр Усик.
ТАСС / Антон Новодережкин