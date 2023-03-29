Православная церковь в Америке осудила преследование УПЦ на Украине

Православная церковь в США осудила преследования Украинской православной церкви и заявила о готовности оказать ей поддержку. Как следует из заявления предстоятеля церковной организации митрополита Тихона, американское правительство должно призвать Киев к соблюдению основных прав человека, включая религиозные свободы.

"Признавая законные нужды государств по обеспечению своей безопасности, особенно во время войны, мы также осуждаем ограничения религиозных свобод в отношении любых групп на Украине и особенно осуждаем любое всеобщее преследование Украинской православной церкви под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия", — сказано в заявлении.