Православная церковь в Америке осудила преследование УПЦ на Украине
Православная церковь в США осудила преследования Украинской православной церкви и заявила о готовности оказать ей поддержку. Как следует из заявления предстоятеля церковной организации митрополита Тихона, американское правительство должно призвать Киев к соблюдению основных прав человека, включая религиозные свободы.
"Признавая законные нужды государств по обеспечению своей безопасности, особенно во время войны, мы также осуждаем ограничения религиозных свобод в отношении любых групп на Украине и особенно осуждаем любое всеобщее преследование Украинской православной церкви под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия", — сказано в заявлении.
Вместе с тем указывается, что данная ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность Православной церкви в Америке. В письме руководителю Комиссии США по международным религиозным свободам Нури Туркелю митрополит Тихон выразил надежду, что американские власти приложат максимум усилий, "чтобы призвать Правительство Украины к соблюдению основных прав человека, включая религиозные свободы, во время этого конфликта".
Лайф уже писал о том, что монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры, обозначив срок до 29 марта. В ответ митрополит лавры Павел назвал это началом апокалипсиса, а также заявил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины. 28 марта раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области: они проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы.
ТАСС / Sergei Chuzavkov / SOPA Images via