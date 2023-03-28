Служителя УПЦ госпитализировали после нападения раскольников на храм в Ивано-Франковске
Секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения раскольников на храм. Официальный канал УПЦ опубликовал видео с лежащим без сознания служителем, местные жители так и не смогли привести его в чувство.
УПЦ опубликовала кадры с лежащим без сознания клириком храма в Ивано-Франковской области после нападения раскольников ПЦУ. Видео © Telegram / upc_news
"Секретаря епархии пытаются привести в сознание после атаки слезоточивым газом. Его госпитализировали без сознания", — говорится в сообщении.
Ранее монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры, обозначив срок до 29 марта. В ответ митрополит лавры Павел назвал это "началом апокалипсиса", а также заявил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" ПЦУ. Сегодня раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области. Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы.
Telegram / upc_news