Служителя УПЦ госпитализировали после нападения раскольников на храм в Ивано-Франковске

Секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения раскольников на храм. Официальный канал УПЦ опубликовал видео с лежащим без сознания служителем, местные жители так и не смогли привести его в чувство.