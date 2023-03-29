Чемпион мира по боксу Усик пришёл в Киево-Печерскую лавру перед выселением монахов УПЦ

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик пришёл в Киево-Печерскую лавру в день, когда истекает срок ультиматума, выдвинутого киевскими властями служителям канонической УПЦ. Фотографию спортсмена опубликовали местные СМИ.

От комментариев Усик отказался, сказав лишь, что пришёл помолиться. Напомним, в 2018 году боксёр заявлял, что при нападении на лавру встанет на защиту монахов.

У монастыря сегодня собралось огромное количество людей. Их не вмещает ни один из храмов комплекса, и прихожане участвуют в богослужении под открытым небом.