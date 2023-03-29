Чемпион мира по боксу Усик пришёл в Киево-Печерскую лавру перед выселением монахов УПЦ
Чемпион мира по боксу Александр Усик. Обложка © Vesti.ua
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик пришёл в Киево-Печерскую лавру в день, когда истекает срок ультиматума, выдвинутого киевскими властями служителям канонической УПЦ. Фотографию спортсмена опубликовали местные СМИ.
От комментариев Усик отказался, сказав лишь, что пришёл помолиться. Напомним, в 2018 году боксёр заявлял, что при нападении на лавру встанет на защиту монахов.
У монастыря сегодня собралось огромное количество людей. Их не вмещает ни один из храмов комплекса, и прихожане участвуют в богослужении под открытым небом.
Прихожане в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / "Политика страны"
Как сообщал Лайф, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Митрополит Павел назвал это началом апокалипсиса, а также заявил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины. Накануне синод ПЦУ заявил о желании получить в собственное распоряжение объекты Киево-Печерской лавры.