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29 марта, 08:07

Чемпион мира по боксу Усик пришёл в Киево-Печерскую лавру перед выселением монахов УПЦ

<p>Чемпион мира по боксу Александр Усик. Обложка © Vesti.ua</p>

Чемпион мира по боксу Александр Усик. Обложка © Vesti.ua

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик пришёл в Киево-Печерскую лавру в день, когда истекает срок ультиматума, выдвинутого киевскими властями служителям канонической УПЦ. Фотографию спортсмена опубликовали местные СМИ.

От комментариев Усик отказался, сказав лишь, что пришёл помолиться. Напомним, в 2018 году боксёр заявлял, что при нападении на лавру встанет на защиту монахов.

У монастыря сегодня собралось огромное количество людей. Их не вмещает ни один из храмов комплекса, и прихожане участвуют в богослужении под открытым небом.

Прихожане в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / "Политика страны"

Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области на Украине

Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области на Украине

Как сообщал Лайф, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Митрополит Павел назвал это началом апокалипсиса, а также заявил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины. Накануне синод ПЦУ заявил о желании получить в собственное распоряжение объекты Киево-Печерской лавры.

Никита Никонов
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