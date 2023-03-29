Монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру и намерены судиться
Митрополит Павел: Монахи не покинут Киево-Печерскую лавру до окончания разбирательства
Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд с требованием оспорить права на обитель и до окончания судебного разбирательства с заповедником отказались покидать монастырь.
Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что уже третий судья по этому делу берёт самоотвод, что свидетельствует о давлении на правосудие. Он добавил, что закон на стороне священнослужителей, и отказался покидать монастырь до окончания разбирательства.
"Закон на нашей стороне. Мы останемся в Лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени", — приводит слова митрополита "Украинская правда".
Напомним, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 23:59 29 марта. В ответ митрополит Павел назвал это началом апокалипсиса, а также заявил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" Православной церкви Украины. Кстати, накануне раскольники из ПЦУ потребовали отдать им объекты лавры. А сегодня, в день, когда истекает срок ультиматума, выдвинутого киевскими властями, в монастырь пришли десятки верующих, в том числе украинский чемпион мира по боксу Александр Усик.
При этом уже завтра украинские власти намерены начать приёмку имущества. Речь идёт о 79 объектах, которые хотят передать на баланс государства.
ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavkov