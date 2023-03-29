Монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру и намерены судиться

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд с требованием оспорить права на обитель и до окончания судебного разбирательства с заповедником отказались покидать монастырь.

Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что уже третий судья по этому делу берёт самоотвод, что свидетельствует о давлении на правосудие. Он добавил, что закон на стороне священнослужителей, и отказался покидать монастырь до окончания разбирательства.

"Закон на нашей стороне. Мы останемся в Лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени", — приводит слова митрополита "Украинская правда".