На Украине хотят выселить верующих из Киево-Печерской лавры, несмотря на иск
Минкульт Украины напомнил служителям Киево-Печерской лавры о требовании покинуть её
Минкульт Украины не считает иск, поданный представителями Украинской православной церкви (УПЦ) о недопустимости расторжения договора аренды на их пребывание на территории Киево-Печерской лавры, основанием для отмены решения покинуть монастырь. Так считает директор департамента ведомства Марианна Томин.
"Есть юридический рычаг влияния — обеспечение иска. <...> Если бы суд именно сейчас обеспечил иск, тогда было бы остановлено решение о выезде представителей УПЦ из лавры. Но это не сделано", — заявила она агентству "Укринформ", указав, что на период, пока решение не будет вынесено, верующие не должны находиться в помещениях лавры.
Напомним, ранее киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры до 23:59 29 марта. В день, когда истекает срок ультиматума, в монастырь пришли десятки верующих, в том числе украинский чемпион мира по боксу Александр Усик. А митрополит Павел, являющийся наместником обители, заявил, что монахи не уйдут из лавры до окончания судебного разбирательства. Ранее они подали иск в суд о недопустимости расторжения договора аренды.
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