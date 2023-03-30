На Украине хотят выселить верующих из Киево-Печерской лавры, несмотря на иск

Минкульт Украины не считает иск, поданный представителями Украинской православной церкви (УПЦ) о недопустимости расторжения договора аренды на их пребывание на территории Киево-Печерской лавры, основанием для отмены решения покинуть монастырь. Так считает директор департамента ведомства Марианна Томин.

"Есть юридический рычаг влияния — обеспечение иска. <...> Если бы суд именно сейчас обеспечил иск, тогда было бы остановлено решение о выезде представителей УПЦ из лавры. Но это не сделано", — заявила она агентству "Укринформ", указав, что на период, пока решение не будет вынесено, верующие не должны находиться в помещениях лавры.