Папа римский готов стать посредником по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

Папа римский Франциск выразил готовность стать посредником в переговорах между канонической Украинской православной церковью и раскольнической Православной церковью Украины по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, ссылаясь на свой личный разговор с предстоятелем римско-католической церкви.

"Он говорил, что готов стать посредником, чтобы УПЦ с ПЦУ могли обсудить все личные вопросы. Он мог бы быть посредником, мог бы помочь УПЦ защитить их позицию", — цитирует Севастьянова ТАСС.