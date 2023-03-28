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28 марта, 14:14

Папа римский готов стать посредником по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

Глава ВСС Севастьянов: Папа римский готов стать посредником по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

<p>Обложка © Getty Images / Franco Origlia</p>

Обложка © Getty Images / Franco Origlia

Папа римский Франциск выразил готовность стать посредником в переговорах между канонической Украинской православной церковью и раскольнической Православной церковью Украины по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, ссылаясь на свой личный разговор с предстоятелем римско-католической церкви.

"Он говорил, что готов стать посредником, чтобы УПЦ с ПЦУ могли обсудить все личные вопросы. Он мог бы быть посредником, мог бы помочь УПЦ защитить их позицию", — цитирует Севастьянова ТАСС.

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Ранее Лайф сообщал, что в ООН обеспокоились дискриминацией Украинской православной церкви. В новом докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека в стране говорится, что действия киевских властей в отношении УПЦ носят характер дискриминации.

Напомним, в середине марта монахов Украинской православной церкви под надуманным предлогом обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры. Документ подписал гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник с подачи представителей местной муниципальной власти. Митрополит обители Павел назвал происходящее "началом апокалипсиса". Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" 13 марта начала ревизию имущества монастыря. Позже стало известно, что киевская полиция поставила оцепление вокруг монастыря.

Никита Никонов
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