Папа римский готов стать посредником по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
Глава ВСС Севастьянов: Папа римский готов стать посредником по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
Обложка © Getty Images / Franco Origlia
Папа римский Франциск выразил готовность стать посредником в переговорах между канонической Украинской православной церковью и раскольнической Православной церковью Украины по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, ссылаясь на свой личный разговор с предстоятелем римско-католической церкви.
"Он говорил, что готов стать посредником, чтобы УПЦ с ПЦУ могли обсудить все личные вопросы. Он мог бы быть посредником, мог бы помочь УПЦ защитить их позицию", — цитирует Севастьянова ТАСС.
"Сердце кровью обливается": Запорожский митрополит объявил голодовку в поддержку монахов из Киево-Печерской лавры
Ранее Лайф сообщал, что в ООН обеспокоились дискриминацией Украинской православной церкви. В новом докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека в стране говорится, что действия киевских властей в отношении УПЦ носят характер дискриминации.
Напомним, в середине марта монахов Украинской православной церкви под надуманным предлогом обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры. Документ подписал гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник с подачи представителей местной муниципальной власти. Митрополит обители Павел назвал происходящее "началом апокалипсиса". Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" 13 марта начала ревизию имущества монастыря. Позже стало известно, что киевская полиция поставила оцепление вокруг монастыря.