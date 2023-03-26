В ООН обеспокоились дискриминацией Украинской православной церкви

Действия украинских властей в отношении УПЦ носят характер дискриминации, говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на Украине. В частности, в документе упоминаются обыски в монастырях и допросы священнослужителей с применением полиграфа.

"СБУ провела обыски в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях", — указано в докладе.

В документе также подчёркивается, что в результате действий украинских силовиков по меньшей мере двое священнослужителей сейчас находятся под круглосуточным домашним арестом. В связи с этим в ООН напомнили о необходимости обеспечения всех лиц, которым предъявлены уголовные обвинения, полным спектром прав на справедливое судебное разбирательство.