В ООН обеспокоились дискриминацией Украинской православной церкви
Действия украинских властей в отношении УПЦ носят характер дискриминации, говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на Украине. В частности, в документе упоминаются обыски в монастырях и допросы священнослужителей с применением полиграфа.
"СБУ провела обыски в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях", — указано в докладе.
В документе также подчёркивается, что в результате действий украинских силовиков по меньшей мере двое священнослужителей сейчас находятся под круглосуточным домашним арестом. В связи с этим в ООН напомнили о необходимости обеспечения всех лиц, которым предъявлены уголовные обвинения, полным спектром прав на справедливое судебное разбирательство.
"Сердце кровью обливается": Запорожский митрополит объявил голодовку в поддержку монахов из Киево-Печерской лавры
Ранее Лайф писал о том, что представители канонической Украинской православной церкви начали процесс выезда из Киево-Печерской лавры.
Напомним, в середине марта монахов Украинской православной церкви под надуманным предлогом обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры. Документ подписал гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник с подачи представителей местной муниципальной власти. Митрополит лавры Павел назвал происходящее "началом апокалипсиса". Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" 13 марта начала ревизию имущества монастыря. Позже стало известно, что киевская полиция поставила оцепление вокруг Киево-Печерской лавры.
ТАСС / Zuma