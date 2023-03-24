Представители УПЦ начали вывозить из Киево-Печерской лавры столы и бойлеры

По его словам, на месте находятся сотрудники полиции и СБУ, также проводятся проверки на выезде из лавры. Как указал Ткаченко, если комиссия выявит, что в Киево-Печерской лавре чего-то не хватает, то представители УПЦ будут нести ответственность по закону.