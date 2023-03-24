Представители УПЦ начали вывозить из Киево-Печерской лавры столы и бойлеры
Глава Минкульта Украины: Представители УПЦ начали вывозить вещи из Киево-Печерской лавры
Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начали процесс выезда из Киево-Печерской лавры. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Процесс выезда УПЦ из [Киево-Печерской] лавры происходит. Вывозят бойлеры, столы, стулья. Процесс начался", — отметил министр.
По его словам, на месте находятся сотрудники полиции и СБУ, также проводятся проверки на выезде из лавры. Как указал Ткаченко, если комиссия выявит, что в Киево-Печерской лавре чего-то не хватает, то представители УПЦ будут нести ответственность по закону.
В середине марта монахов Украинской православной церкви под надуманным предлогом обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры. Документ подписал гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник с подачи представителей местной муниципальной власти. Митрополит лавры Павел назвал происходящее "началом апокалипсиса" и заявил, что священнослужители не намерены покидать помещения и будут до последнего отстаивать свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" начала ревизию имущества монастыря.
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