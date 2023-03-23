Полиция оцепила Киево-Печерскую лавру

Киевская полиция поставила оцепление вокруг Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Его обращение было опубликовано на ютуб-канале лавры.

"Сегодня вокруг Киево-Печерской лавры и изнутри стоит полиция. Они ведут себя спокойно, тихо. Ну, Бог им свидетель", — сказал митрополит.