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23 марта, 14:45

Полиция оцепила Киево-Печерскую лавру

Митрополит Киево-Печерской лавры Павел: Монастырь оцепила полиция

Киевская полиция поставила оцепление вокруг Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Его обращение было опубликовано на ютуб-канале лавры.

"Сегодня вокруг Киево-Печерской лавры и изнутри стоит полиция. Они ведут себя спокойно, тихо. Ну, Бог им свидетель", — сказал митрополит.

В Киево-Печерской лавре митрополит Павел служит с прошлого века. С 1994 года священнослужитель возглавляет монастырь.

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Напомним, в середине марта монахов Украинской православной церкви под надуманным предлогом обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры. Соответствующий приказ был подписан гендиректором Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александром Рудником с подачи представителей местной муниципальной власти. Митрополит лавры Павел назвал происходящее "началом апокалипсиса" и заявил, что священнослужители не намерены покидать помещения и будут до последнего отстаивать свои права и святыни.

Обложка ©

ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Максим Плетнёв
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