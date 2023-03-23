Синод УПЦ призвал верующих встать на защиту Киево-Печерской лавры

Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвал верующих всеми законными средствами встать на защиту Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в обращении, опубликованном в четверг на сайте УПЦ.

В обращении говорится, что известие о безосновательном лишении Украинской православной церкви права находиться в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре "всколыхнуло весь православный мир". Монахов, иноков и послушников выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами, не содержащими в себе никакой реальной почвы.