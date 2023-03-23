Синод УПЦ призвал верующих встать на защиту Киево-Печерской лавры
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Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвал верующих всеми законными средствами встать на защиту Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в обращении, опубликованном в четверг на сайте УПЦ.
В обращении говорится, что известие о безосновательном лишении Украинской православной церкви права находиться в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре "всколыхнуло весь православный мир". Монахов, иноков и послушников выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами, не содержащими в себе никакой реальной почвы.
"Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Пусть Господь молитвами преподобных отцов Киево-Печерских помогает всем нам в благородном деле непоколебимого стояния на камне веры, наполняя её плодами праведности во славу и похвалу Божию", — сказано в обращении Синода.
Напомним, ранее монахов УПЦ под надуманным предлогом обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры. Документ подписал гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник с подачи представителей местной муниципальной власти. Митрополит Киево-Печерской лавры Павел сравнил происходящее с "началом апокалипсиса" и заверил, что священнослужители не станут покидать помещения, до последнего отстаивая свои права и святыни.