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21 марта, 15:40

Лама напророчил "очень большие беды" гонителям монахов Киево-Печерской лавры

Лама Буда Бадмаев назвал кощунством изгнание монахов из Киево-Печерской лавры

<p>Лама Буда Бадмаев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/dazanspb?z=photo-1142099_456243470/album-1142099_261000209/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дацан Гунзэчойнэй </a></p>

Лама Буда Бадмаев. Обложка © VK / Дацан Гунзэчойнэй

Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана "Гунзэчойнэй" Лама Буда Бадмаев назвал кощунством изгнание монахов из Киево-Печерской лавры. По его словам, этим решением киевские власти накликают на себя "очень большие беды".

"Это очень кощунственное дело, они (киевские власти. — Прим. Лайфа) накликают на себя очень большие беды. Конечно, они не сами решают, но они осуществляют это деяние, кармически это плохо", — приводит РИА "Новости" слова Бадмаева.

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Напомним, ранее монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам её митрополита Павла, это является "началом апокалипсиса". Он заверил, что священнослужители не станут покидать помещения, до последнего отстаивая свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, она проходит "без всяких документов и предупреждений".

Наталья Исакова
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