Лама напророчил "очень большие беды" гонителям монахов Киево-Печерской лавры

Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана "Гунзэчойнэй" Лама Буда Бадмаев назвал кощунством изгнание монахов из Киево-Печерской лавры. По его словам, этим решением киевские власти накликают на себя "очень большие беды".

"Это очень кощунственное дело, они (киевские власти. — Прим. Лайфа) накликают на себя очень большие беды. Конечно, они не сами решают, но они осуществляют это деяние, кармически это плохо", — приводит РИА "Новости" слова Бадмаева.