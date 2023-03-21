Лама напророчил "очень большие беды" гонителям монахов Киево-Печерской лавры
Лама Буда Бадмаев назвал кощунством изгнание монахов из Киево-Печерской лавры
Лама Буда Бадмаев. Обложка © VK / Дацан Гунзэчойнэй
Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана "Гунзэчойнэй" Лама Буда Бадмаев назвал кощунством изгнание монахов из Киево-Печерской лавры. По его словам, этим решением киевские власти накликают на себя "очень большие беды".
"Это очень кощунственное дело, они (киевские власти. — Прим. Лайфа) накликают на себя очень большие беды. Конечно, они не сами решают, но они осуществляют это деяние, кармически это плохо", — приводит РИА "Новости" слова Бадмаева.
Напомним, ранее монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам её митрополита Павла, это является "началом апокалипсиса". Он заверил, что священнослужители не станут покидать помещения, до последнего отстаивая свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, она проходит "без всяких документов и предупреждений".