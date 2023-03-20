УПЦ опубликовала обращение к Зеленскому из-за скандала вокруг Киево-Печерской лавры

"Просим обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих УПЦ, не допустить принятия антиконституционных законов против церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной раде, а также сделать всё, чтобы духовенство, монашество и верующие УПЦ могли и в дальнейшем совершать своё служение в Киево-Печерской лавре", — говорится в заявлении УПЦ.