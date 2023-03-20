УПЦ опубликовала обращение к Зеленскому из-за скандала вокруг Киево-Печерской лавры
УПЦ призвала Зеленского сделать всё, чтобы монахи могли служить в Киево-Печерской лавре
Украинская православная церковь опубликовала обращение митрополита Онуфрия к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому из-за скандала, который развернулся вокруг Киево-Печерской лавры.
"Просим обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих УПЦ, не допустить принятия антиконституционных законов против церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной раде, а также сделать всё, чтобы духовенство, монашество и верующие УПЦ могли и в дальнейшем совершать своё служение в Киево-Печерской лавре", — говорится в заявлении УПЦ.
Впрочем, ответа от украинских властей пока не последовало. К слову, ранее сегодня иерархи УПЦ пытались встретиться с Зеленским, но тот отказался выходить на переговоры со священнослужителями.
Напомним, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам её митрополита Павла, это является "началом апокалипсиса". Он заверил, что священнослужители не станут покидать помещения, до последнего отстаивая свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, она проходит "без всяких документов и предупреждений". В свою очередь Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее "чудовищным деянием".
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO