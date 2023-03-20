Зеленский отказался встречаться с членами Синода УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с представителями Синода канонической УПЦ, которые собрались возле его офиса, чтобы объяснить позицию церкви. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в беседе с телеграм-каналом "Политика страны".

"У президента Украины на сегодняшний день не запланирована встреча с представителями УПЦ", — говорится в сообщении.