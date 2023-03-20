Зеленский отказался встречаться с членами Синода УПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с представителями Синода канонической УПЦ, которые собрались возле его офиса, чтобы объяснить позицию церкви. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в беседе с телеграм-каналом "Политика страны".
"У президента Украины на сегодняшний день не запланирована встреча с представителями УПЦ", — говорится в сообщении.
По словам Никифорова, с делегацией УПЦ встретились сотрудники профильных департаментов офиса президента, чтобы получить обращение к Зеленскому, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения. Однако соответствующее заявление члены Синода УПЦ отказались передавать, поскольку намерены встретиться с лидером страны лично.
Напомним, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам её митрополита Павла, это является "началом апокалипсиса". Он заверил, что священнослужители не станут покидать помещения, до последнего отстаивая свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, она проходит "без всяких документов и предупреждений". В свою очередь Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее "чудовищным деянием". А сегодня, 20 марта, члены Синода УПЦ собрались у офиса Зеленского, чтобы объяснить президенту позицию церкви.
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