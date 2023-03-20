Члены Синода УПЦ собрались у офиса Зеленского, чтобы объяснить президенту позицию церкви
Представители Синода УПЦ собрались под оками офиса Зеленского. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Митрополит Антоний
Члены Синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прибыли к офису президента Незалежной, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и объяснить ему свою позицию. Об этом они сообщили в беседе с телеграм-каналом "Политика страны".
Представители Синода УПЦ собрались около офиса Зеленского. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Митрополит Антоний
"Члены Синода написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и хотят ему лично объяснить сложившуюся ситуацию, какая она есть на самом деле. Данное обращение является очень важным для Священного синода УПЦ", — сказал руководитель Синодального информационно-просветительского отдела владыка Климент.
По его словам, дальнейшие действия Синода зависят от того, насколько адекватно Киев отреагирует на позицию верующих Украинской православной церкви. Сейчас представители УПЦ во главе с предстоятелем митрополитом Онуфрием стоят под окнами Офиса президента Украины.
Напомним, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам её митрополита Павла, это является "началом апокалипсиса". Он заверил, что священнослужители не станут покидать помещения, до последнего отстаивая свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, она проходит "без всяких документов и предупреждений". В свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее "чудовищным деянием".