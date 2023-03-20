Члены Синода УПЦ собрались у офиса Зеленского, чтобы объяснить президенту позицию церкви

Члены Синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прибыли к офису президента Незалежной, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и объяснить ему свою позицию. Об этом они сообщили в беседе с телеграм-каналом "Политика страны".

Представители Синода УПЦ собрались около офиса Зеленского. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Митрополит Антоний

"Члены Синода написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и хотят ему лично объяснить сложившуюся ситуацию, какая она есть на самом деле. Данное обращение является очень важным для Священного синода УПЦ", — сказал руководитель Синодального информационно-просветительского отдела владыка Климент.