Украину жёстко осудили за издевательства над братией Киево-Печерской лавры
В РПЦ назвали издевательством над монахами ревизию в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра. Фото © spzh.news
Ревизия, проводимая комиссией музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", является издевательством над монахами и попыткой подвергнуть их давлению. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"[Комиссии] совершенно нет дела, на мой взгляд, до того, какой ценностью обладают святые мощи, другие святыни, которые также могут иметь и музейную ценность, помимо духовной. Они просто хотят унизить, подвергнуть давлению братию Киево-Печерской лавры и избрали для этого самый жёсткий, самый издевательский способ", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что происходящее является "ничем не ограниченным и безнаказанным насилием над совестью верующих людей, на которую украинские власти по большому счету наплевали".
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Напомним, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам её митрополита Павла, это является "началом апокалипсиса". Он заверил, что священнослужители не станут покидать помещения, до последнего отстаивая свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, она проходит "без всяких документов и предупреждений". В свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее "чудовищным деянием".