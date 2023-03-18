Украину жёстко осудили за издевательства над братией Киево-Печерской лавры

Ревизия, проводимая комиссией музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", является издевательством над монахами и попыткой подвергнуть их давлению. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"[Комиссии] совершенно нет дела, на мой взгляд, до того, какой ценностью обладают святые мощи, другие святыни, которые также могут иметь и музейную ценность, помимо духовной. Они просто хотят унизить, подвергнуть давлению братию Киево-Печерской лавры и избрали для этого самый жёсткий, самый издевательский способ", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".