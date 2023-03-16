Экстрасенс изучила чёрные кресты Киево-Печерской лавры и нашла знамения бесов
Экстрасенс Блэкмун назвала святотатство причиной почернения крестов Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская лавра. Обложка © ТАСС / Zuma
Экстрасенс Аделина Блэкмун по просьбе Лайфа изучила кресты Киево-Печерской лавры и объяснила причины их почернения. Она убеждена, что метаморфозы связаны с тем, что в монастырь вошли бесы и негативная энергия после того, как украинские власти развязали борьбу с православной церковью. По её оценке, такие мистические изменения предвещают "страшные вещи".
Экстрасенс Аделина Блэкмун объяснила почернение крестов в Киево-Печерской лавре. Фото предоставлено героем публикации
"Не стоит забывать, что церковь строится всегда в месте силы, где есть концентрация электромагнитного излучения Земли. Любая церковь — это обрядовое место, которое настроено на определённый эгрегор, взаимодействие между человеком и высшими силами", — напомнила собеседница Лайфа.
Поэтому когда в храм приходит нечто инородное, чужое, ещё и с дурными намерениями, то начинают происходить невероятные события, продолжила ясновидящая. По её словам, весь этот цикл взаимодействия человека с высшими силами начинает давать сбой, что сейчас и наблюдается в лавре. Произошло святотатство, и сама церковь подаёт через почернение крестов знаки, что место было осквернено, туда вошла какая-то деструктивная энергетика.
"Могут чернеть кресты, могут кровоточить иконы, могут происходить страшные вещи. Таким образом, это само место, которое на протяжении многих веков отмаливалось и стало уже действительно живым, подаёт сигнал о своём осквернении, негативной энергетике", — предупредила Блэкмун.
Она уверена, что это только начало и последствия могут оказаться гораздо масштабнее, вплоть до потопа, наводнений, пожаров. Чужую веру нужно уважать, а киевский режим об этом забыл. Экстрасенс отметила, что подобные явления наступили бы и в случае осквернения мечети или языческого капища.
"В данном случае мы видим вхождение в святое место какой-то негативной энергии, именно поэтому цвет такой — кресты почернели, что-то стало чёрным. Такое бывает, как говорят в христианстве, когда бесы зашли, то есть бесов допустили в церковь", — резюмировала собеседница Лайфа.
Напомним, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Митрополит лавры Павел в ответ на это заявил о "начале апокалипсиса" и сообщил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины. Он также назвал святотатством кражу церковных святынь.