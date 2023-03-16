Экстрасенс Аделина Блэкмун по просьбе Лайфа изучила кресты Киево-Печерской лавры и объяснила причины их почернения. Она убеждена, что метаморфозы связаны с тем, что в монастырь вошли бесы и негативная энергия после того, как украинские власти развязали борьбу с православной церковью. По её оценке, такие мистические изменения предвещают "страшные вещи".

Экстрасенс Аделина Блэкмун объяснила почернение крестов в Киево-Печерской лавре. Фото предоставлено героем публикации

"Не стоит забывать, что церковь строится всегда в месте силы, где есть концентрация электромагнитного излучения Земли. Любая церковь — это обрядовое место, которое настроено на определённый эгрегор, взаимодействие между человеком и высшими силами", — напомнила собеседница Лайфа.

Поэтому когда в храм приходит нечто инородное, чужое, ещё и с дурными намерениями, то начинают происходить невероятные события, продолжила ясновидящая. По её словам, весь этот цикл взаимодействия человека с высшими силами начинает давать сбой, что сейчас и наблюдается в лавре. Произошло святотатство, и сама церковь подаёт через почернение крестов знаки, что место было осквернено, туда вошла какая-то деструктивная энергетика.

"Могут чернеть кресты, могут кровоточить иконы, могут происходить страшные вещи. Таким образом, это само место, которое на протяжении многих веков отмаливалось и стало уже действительно живым, подаёт сигнал о своём осквернении, негативной энергетике", — предупредила Блэкмун.

Она уверена, что это только начало и последствия могут оказаться гораздо масштабнее, вплоть до потопа, наводнений, пожаров. Чужую веру нужно уважать, а киевский режим об этом забыл. Экстрасенс отметила, что подобные явления наступили бы и в случае осквернения мечети или языческого капища.