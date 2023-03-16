"Православные недостойны": Захарову привела в ярость реакция ООН на изгнание монахов из Киево-Печерской лавры
Захарова: Россия поставит вопрос о Киево-Печерской лавре в комитете ГА ООН
Киево-Печерская лавра. Обложка © Shutterstock
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва поставит вопрос о ситуации с выселением монахов из Киево-Печерской лавры на сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН в случае, если информационная работа секретариата не будет сбалансирована. Особо её возмутил коллега из офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик, который отказался прокомментировать изгнание священнослужителей из-за того, что якобы "обладает лишь ограниченной информацией".
"Если не можете дать комментарий после прямого обращения монахов к международному сообществу на нескольких языках, [представитель генсека ООН Дюжаррик] Стефан, признайтесь в ангажированности и не подставляйте ООН <...> Регулярно утверждать, что вы ничего не знаете о происходящем на Украине, когда ваш шеф регулярно наведывается в Киев, — вызывать недоверие к ООН и её секретариату", — написала она в своём телеграм-канале.
Дипломат назвала это полной потерей квалификации, а также не исключила "отработку политического заказа". К тому же Захарова напомнила о пожаре в соборе Парижской Богоматери в 2019 году, указав, что тогда комментарий Дюжаррика с обещаниями помочь в восстановлении появился уже на следующий день. Представитель МИД РФ отметила, что тогда пострадало лишь церковное имущество, а сейчас речь идёт не о монахах и их судьбах, а о Церкви как Божественном институте.
"Не хочется думать, что вы, Стефан, исповедуете сегрегационный подход, разделяя мировые религии по значимости: католикам можно информационно сочувствовать, а православные недостойны реакции. Хотя думать приходится. Сегрегация по всем фронтам налицо", — указала дипломат.
Как сообщал Лайф, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры, обозначив срок до 29 марта. Митрополит лавры Павел заявил о "начале апокалипсиса", а патриарх Кирилл счёл это "чудовищным деянием". Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что из-за желания украинской власти отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру может начаться братоубийственная война. Глава МИД РФ Сергей Лавров также направил письма в ООН и ОБСЕ в связи с нарушением прав православных верующих в Незалежной.