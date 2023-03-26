"Сердце кровью обливается": Запорожский митрополит объявил голодовку в поддержку монахов из Киево-Печерской лавры

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука объявил о том, что с завтрашнего дня, 27 марта, начинает голодовку в поддержку монахов из Киево-Печерской лавры. Он отметил, что не может оставаться в стороне, поскольку у него "сердце кровью обливается" из-за происходящего с главной святыней в Киеве.

Митрополит УПЦ Лука объявил голодовку в поддержку монахов из Киево-Печерской лавры. Видео © Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Zaporozh Eparchia

"Я бы хотел в конце всех призвать: давайте наложим на себя пост. Не сегодня, а уже с понедельника, во вторник, среду, как раз до 29 [марта], объявить голодовку, в светском понимании", — сказал митрополит Лука в видеообращении.

Со слов митрополита, проводить голодовку он будет в Никольском монастыре. В связи с этим он призвал верующих приехать в данную обитель, чтобы присоединиться к молитве.