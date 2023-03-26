Полиция проверяла паспорта прихожан на последней молитве в Киево-Печерской лавре
На последней перед изгнанием монахов воскресной молитве в Киево-Печерской лавре у прихожан проверяла паспорта полиция. Об этом рассказали сами киевляне, сообщает РИА "Новости".
При этом прихожан было настолько много, что храм не вместил всех желающих. Многие люди стояли во дворе. Предварительно, на службу пришли несколько тысяч человек.
По информации агентства, прихожане молились за то, чтобы не было гонений на православную церковь, а также о том, чтобы у людей возобладал разум.
Ранее Лайф писал о том, что представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начали процесс выезда из Киево-Печерской лавры.
Напомним, что в середине марта монахов Украинской православной церкви под надуманным предлогом обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры. Документ подписал гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник с подачи представителей местной муниципальной власти. Митрополит лавры Павел назвал происходящее "началом апокалипсиса". Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" 13 марта начала ревизию имущества монастыря. Позже стало известно, что киевская полиция поставила оцепление вокруг Киево-Печерской лавры.
ТАСС / AP / Daniel Cole