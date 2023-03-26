Полиция проверяла паспорта прихожан на последней молитве в Киево-Печерской лавре

На последней перед изгнанием монахов воскресной молитве в Киево-Печерской лавре у прихожан проверяла паспорта полиция. Об этом рассказали сами киевляне, сообщает РИА "Новости".

При этом прихожан было настолько много, что храм не вместил всех желающих. Многие люди стояли во дворе. Предварительно, на службу пришли несколько тысяч человек.

По информации агентства, прихожане молились за то, чтобы не было гонений на православную церковь, а также о том, чтобы у людей возобладал разум.