На Украине полиция конфисковала автобусы у паломников, которые ехали в Почаевскую лавру
Украинская полиция остановила паломников, которые ехали в один из крупнейших монастырей УПЦ — Почаевскую лавру. Правоохранители высадили женщин и детей ночью на трассе в Черновицкой области, а также конфисковали автобусы. Об этом сообщила пресс-служба Информационно-просветительского отдела УПЦ.
"24 марта 2023 года в Черновицкой области полиция остановила два автобуса с людьми, которые ехали в паломничество в Почаевскую лавру. Без объяснений правоохранители помешали паломнической поездке, транспортные средства конфисковали, а многодетному водителю пенсионного возраста приказали явиться с вещами в военкомат", — говорится в сообщении.
Причём полицейские были в штатском и не предоставили документы, которые запрещают паломникам передвигаться по стране. Кроме того, конфискованные автобусы были единственным источником прибыли для многодетных семей водителей. В результате людям пришлось ночью возвращаться домой. В ответ на такие незаконные действия полицейских 80 пострадавших женщин записали обращение ко всем матерям, дружинам, сёстрам военных, которые "защищают Украину на фронте". Они призвали Киев прекратить подавлять их и преследовать, в противном случае верующие готовы начать бессрочную голодовку, отмечается в тексте.
"За что мой ребёнок страдает на войне? Он там, а я хотела уехать в Почаев, помолиться за него, чтобы Бог охранял всех детей, всех мужчин, а нас не пустили", — сказала женщина на видео.
В середине марта монахов УПЦ под надуманным предлогом обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры. Документ подписал гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник с подачи представителей местной муниципальной власти. Митрополит лавры Павел назвал происходящее "началом апокалипсиса" и заявил, что священнослужители не намерены покидать помещения и будут до последнего отстаивать свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" начала ревизию имущества монастыря.
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