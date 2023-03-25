На Украине полиция конфисковала автобусы у паломников, которые ехали в Почаевскую лавру

Украинская полиция остановила паломников, которые ехали в один из крупнейших монастырей УПЦ — Почаевскую лавру. Правоохранители высадили женщин и детей ночью на трассе в Черновицкой области, а также конфисковали автобусы. Об этом сообщила пресс-служба Информационно-просветительского отдела УПЦ.

"24 марта 2023 года в Черновицкой области полиция остановила два автобуса с людьми, которые ехали в паломничество в Почаевскую лавру. Без объяснений правоохранители помешали паломнической поездке, транспортные средства конфисковали, а многодетному водителю пенсионного возраста приказали явиться с вещами в военкомат", — говорится в сообщении.

Причём полицейские были в штатском и не предоставили документы, которые запрещают паломникам передвигаться по стране. Кроме того, конфискованные автобусы были единственным источником прибыли для многодетных семей водителей. В результате людям пришлось ночью возвращаться домой. В ответ на такие незаконные действия полицейских 80 пострадавших женщин записали обращение ко всем матерям, дружинам, сёстрам военных, которые "защищают Украину на фронте". Они призвали Киев прекратить подавлять их и преследовать, в противном случае верующие готовы начать бессрочную голодовку, отмечается в тексте.