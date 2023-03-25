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25 марта, 14:39

В Ровенской епархии призвали Зеленского перестать издеваться над верующими

Монахи Ровенской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) выступили в защиту Киево-Печерской и Почаевской лавр и призвали президента страны Владимира Зеленского соблюдать законы Незалежной и перестать издеваться над верующими.

В обращении на YouTube-канале УПЦ священнослужители заявили, что их, как и многих других граждан Украины, прямо сейчас лишают прав на свободу вероисповедания. В частности, киевские власти требуют закрывать храмы, изгонять монахов и издеваться над духовенством и верующими. При этом монахи напомнили, что когда-то Зеленский дал клятву "верно служить своему народу".

"Мы возносим свой голос в защиту игумена и братии Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, о которой уже тоже начинают говорить. Это наши братья по вере, в наших жилах течёт единая Христова кровь. Поэтому говорим: нет захватам наших храмов, нет законопроектам, запрещающим УПЦ, нет закрытию лавры, нет изгнанию монахов и студентов из стен Киево-Печерской лавры", — подчеркнули священнослужители.

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В середине марта монахов УПЦ под надуманным предлогом обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры. Документ подписал гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник с подачи представителей местной муниципальной власти. Митрополит лавры Павел назвал происходящее "началом апокалипсиса" и заявил, что священнослужители не намерены покидать помещения и будут до последнего отстаивать свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" начала ревизию имущества монастыря.

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Сайт президента Украины

Наталья Исакова
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