В Ровенской епархии призвали Зеленского перестать издеваться над верующими

Монахи Ровенской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) выступили в защиту Киево-Печерской и Почаевской лавр и призвали президента страны Владимира Зеленского соблюдать законы Незалежной и перестать издеваться над верующими.

В обращении на YouTube-канале УПЦ священнослужители заявили, что их, как и многих других граждан Украины, прямо сейчас лишают прав на свободу вероисповедания. В частности, киевские власти требуют закрывать храмы, изгонять монахов и издеваться над духовенством и верующими. При этом монахи напомнили, что когда-то Зеленский дал клятву "верно служить своему народу".