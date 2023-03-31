Монахи Киево-Печерской лавры устроили "битву" освящённой водой с провокаторами

Священник разбрызгивал на всех святую воду, но в какой-то момент противник УПЦ вылил на него минералку из бутылки. Это представителя церкви не остановило, и он пошёл дальше. Затем другой противник стал размахивать палкой над его головой. В результате священник вылил на украинца целое ведро освящённой воды.