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31 марта, 09:53

Монахи Киево-Печерской лавры устроили "битву" освящённой водой с провокаторами

Монахи Киево-Печерской лавры охладили противников УПЦ ведром освящённой воды

Священники и верующие Украинской православной церкви освящённой водой охладили пришедших в Киево-Печерскую лавру противников УПЦ. Об этом сообщил телеграм-канал "Политика страны".

Потасовка в Киеве между священниками и противниками УПЦ. Видео © Telegram / "Политика страны"

Священник разбрызгивал на всех святую воду, но в какой-то момент противник УПЦ вылил на него минералку из бутылки. Это представителя церкви не остановило, и он пошёл дальше. Затем другой противник стал размахивать палкой над его головой. В результате священник вылил на украинца целое ведро освящённой воды.

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Как сообщалось ранее, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 23:59 29 марта, однако служители лавры никуда не ушли. Лайф также писал, что иск монахов уже зарегистрирован в суде, первое заседание назначено на 26 апреля. По словам наместника лавры митрополита Павла, до окончания суда священнослужители останутся на месте. Однако украинский Минкульт продолжает настаивать на их выселении.

Обложка ©

Telegram / "Политика страны"

Светлана Оперук
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