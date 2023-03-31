Монахи Киево-Печерской лавры устроили "битву" освящённой водой с провокаторами
Монахи Киево-Печерской лавры охладили противников УПЦ ведром освящённой воды
Священники и верующие Украинской православной церкви освящённой водой охладили пришедших в Киево-Печерскую лавру противников УПЦ. Об этом сообщил телеграм-канал "Политика страны".
Потасовка в Киеве между священниками и противниками УПЦ. Видео © Telegram / "Политика страны"
Священник разбрызгивал на всех святую воду, но в какой-то момент противник УПЦ вылил на него минералку из бутылки. Это представителя церкви не остановило, и он пошёл дальше. Затем другой противник стал размахивать палкой над его головой. В результате священник вылил на украинца целое ведро освящённой воды.
Как сообщалось ранее, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 23:59 29 марта, однако служители лавры никуда не ушли. Лайф также писал, что иск монахов уже зарегистрирован в суде, первое заседание назначено на 26 апреля. По словам наместника лавры митрополита Павла, до окончания суда священнослужители останутся на месте. Однако украинский Минкульт продолжает настаивать на их выселении.
Telegram / "Политика страны"