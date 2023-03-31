На Украине заявили, что при изгнании монахов из лавры "никого за бороды таскать не будут"
Данилов: Киев не будет применять силу при выселении монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Власти Украины настаивают на выселении монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, однако не будут применять силу при "очистке от людей государственного заповедника". Как заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, "никого за бороды таскать не будут".
"Я неоднократно говорил, что мы этого делать не будем. Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение страны будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны... Всё будет выполнено по закону, лавра будет очищена от людей, которые там пока ещё находятся", — отметил он.
Члены комиссии по принятию имущества обители в государственное пользование уже приехали в Киево-Печерскую лавру. Однако собравшиеся верующие вновь не допускают их к помещениям монастыря. В УПЦ заявляли, что представители властей утром 31 марта попытаются опечатать храмы Киево-Печерской лавры.
Как сообщалось ранее, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 23:59 29 марта, однако служители лавры никуда не ушли. Лайф также писал, что иск монахов уже зарегистрирован в суде, первое заседание назначено на 26 апреля, по словам наместника лавры митрополита Павла, до окончания суда священнослужители никуда не уйдут. Однако украинский Минкульт продолжает настаивать на их выселении.
ТАСС / EPA