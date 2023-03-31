На Украине заявили, что при изгнании монахов из лавры "никого за бороды таскать не будут"

Власти Украины настаивают на выселении монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, однако не будут применять силу при "очистке от людей государственного заповедника". Как заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, "никого за бороды таскать не будут".

"Я неоднократно говорил, что мы этого делать не будем. Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение страны будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны... Всё будет выполнено по закону, лавра будет очищена от людей, которые там пока ещё находятся", — отметил он.