Лидер Незалежной Владимир Зеленский, который пытается запретить каноническую Украинскую православную церковь и выселить монахов из Киево-Печерской лавры, своим поступком объявил "священную войну самому себе". Такое мнение высказал политик Виктор Медведчук в телеграм-канале общественно-политического движения "Другая Украина".

"Осквернив Киево-Печерскую лавру, президент Зеленский сам объявил себе священную войну. Ведь Киев исторически называют вторым Иерусалимом, а Киево-Печерская лавра для православных то же, что Ватикан для католиков или Мекка для мусульман. Насильственный захват храмов у православия происходит по всей Украине, а теперь дело дошло до главной святыни", — подчеркнул он.

Медведчук допустил, что тем самым украинский президент может добиваться дальнейшей эскалации конфликта. Вместе с этим он напомнил, что "военное продвижение России на Запад часто было под знаменем помощи православным народам в борьбе с иноверцами". Однако на Украине переписали историю и забыли об этом. По мнению политика, в сложившейся ситуации задачей каждого православного человека будет вернуть православную святыню — Киево-Печерскую лавру — и спасти Киев от поругания. Что касается самого Зеленского, то он сам сжёг за собой все мосты, продолжил он.

В заключение он задался вопросом, кем на самом деле является Зеленский — безумцем или провокатором, ведь о последствиях таких необдуманных действий его предупреждал даже папа римский Франциск, но он посчитал себя выше этих просьб.

"Почести на Западе вскружили ему голову настолько, что он решил отречь целую страну от канонического православия, то есть вычеркнуть тысячелетнюю историю народа. <…> В вопросах веры ни оружие, ни деньги никому ещё не помогали", — резюмировал он.