Офицеры СБУ сыграли в настольный футбол мощами святых из Киево-Печерской лавры

Сотрудники СБУ сыграли в настольный футбол украденными из Киево-Печерской лавры мощами святых, которые приклеили скотчем к фигуркам. Видео распространилось в Сети.

В СБУ сыграли в настольный футбол мощами святых из лавры. Видео © Twitter / Erika Grey

"Если прикрутить к футболистам мощи УПЦ, то матч выдастся божественным", — говорится в тексте к ролику.

Обычная игра в футбол превратилась в издевательство над религией и верой. На кадрах видно, что фигурки действительно крепко обмотаны скотчем, при этом автор озаглавил видео словами "МОЩный матч".

Фото © YouTube / Киево-Печерская лавра