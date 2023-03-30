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30 марта, 14:58

Офицеры СБУ сыграли в настольный футбол мощами святых из Киево-Печерской лавры

<p>Скриншот видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/erikagrey777/status/1641409313959825412" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Erika Grey</a></p>

Скриншот видео © Twitter / Erika Grey

Сотрудники СБУ сыграли в настольный футбол украденными из Киево-Печерской лавры мощами святых, которые приклеили скотчем к фигуркам. Видео распространилось в Сети.

В СБУ сыграли в настольный футбол мощами святых из лавры. Видео © Twitter / Erika Grey

"Если прикрутить к футболистам мощи УПЦ, то матч выдастся божественным", — говорится в тексте к ролику.

Обычная игра в футбол превратилась в издевательство над религией и верой. На кадрах видно, что фигурки действительно крепко обмотаны скотчем, при этом автор озаглавил видео словами "МОЩный матч".

Фото © YouTube / Киево-Печерская лавра

Фото © YouTube / Киево-Печерская лавра

В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры обустроены три подземных храма. Около одного из них, Введенского, покоятся мощи русского богатыря Ильи Муромца. Также в Ближних пещерах хранятся мощи Нестора Летописца, иконописца Алипия Печерского. Всего там покоятся мощи 79 святых.

В РПЦ опасаются надругательств над мощами святых в Киево-Печерской лавре со стороны властей Украины

В РПЦ опасаются надругательств над мощами святых в Киево-Печерской лавре со стороны властей Украины

Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта, однако те никуда не ушли. Сегодня к месту пришли десятки верующих, украинские силовики также замечены у стен монастыря. 26 апреля суд рассмотрит жалобу монахов на действия властей. До вынесения решения священнослужители не намерены покидать обитель. Также монахи возмущены разграблением святыни, с 13 марта украинские спецслужбы выносят имущество лавры.

Татьяна Миссуми
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