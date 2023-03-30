Офицеры СБУ сыграли в настольный футбол мощами святых из Киево-Печерской лавры
Скриншот видео © Twitter / Erika Grey
Сотрудники СБУ сыграли в настольный футбол украденными из Киево-Печерской лавры мощами святых, которые приклеили скотчем к фигуркам. Видео распространилось в Сети.
В СБУ сыграли в настольный футбол мощами святых из лавры. Видео © Twitter / Erika Grey
"Если прикрутить к футболистам мощи УПЦ, то матч выдастся божественным", — говорится в тексте к ролику.
Обычная игра в футбол превратилась в издевательство над религией и верой. На кадрах видно, что фигурки действительно крепко обмотаны скотчем, при этом автор озаглавил видео словами "МОЩный матч".
Фото © YouTube / Киево-Печерская лавра
В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры обустроены три подземных храма. Около одного из них, Введенского, покоятся мощи русского богатыря Ильи Муромца. Также в Ближних пещерах хранятся мощи Нестора Летописца, иконописца Алипия Печерского. Всего там покоятся мощи 79 святых.
Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта, однако те никуда не ушли. Сегодня к месту пришли десятки верующих, украинские силовики также замечены у стен монастыря. 26 апреля суд рассмотрит жалобу монахов на действия властей. До вынесения решения священнослужители не намерены покидать обитель. Также монахи возмущены разграблением святыни, с 13 марта украинские спецслужбы выносят имущество лавры.