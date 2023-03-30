В Киево-Печерской лавре ударили в набат
В Киево-Печерской лавре зазвучал набат, верующие не пускают комиссию в монастырь
В Киево-Печерской лавре зазвучал набат — тревожный сигнал колокола для сбора людей. Об этом сообщается в телеграм-канале Украинской православной церкви (УПЦ).
Обстановка в Киево-Печерской лавре, откуда киевские власти хотят выселить монахов. Видео © Telegram / УПЦ
"Звучит набат возле храма Рождества Богородицы. Просим у всех молитв", — говорится в сообщении.
Ранее к монастырю приехали члены комиссии заповедника, но верующие не допускают их к зданиям. Полиция пока не вмешивается в ситуацию, пишет издание "Страна.ua".
Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 23:59 29 марта. В день, когда истекал срок ультиматума, в обитель пришли прихожане, в том числе украинский чемпион мира по боксу Александр Усик. Тем временем глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Однако каноническая Украинская православная церковь запретила его в служении за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги.
Telegram / УПЦ