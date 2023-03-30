В Киево-Печерской лавре ударили в набат

В Киево-Печерской лавре зазвучал набат — тревожный сигнал колокола для сбора людей. Об этом сообщается в телеграм-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

Обстановка в Киево-Печерской лавре, откуда киевские власти хотят выселить монахов. Видео © Telegram / УПЦ

"Звучит набат возле храма Рождества Богородицы. Просим у всех молитв", — говорится в сообщении.