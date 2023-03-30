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30 марта, 08:47
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В Киево-Печерской лавре ударили в набат

В Киево-Печерской лавре зазвучал набат, верующие не пускают комиссию в монастырь

В Киево-Печерской лавре зазвучал набат — тревожный сигнал колокола для сбора людей. Об этом сообщается в телеграм-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

Обстановка в Киево-Печерской лавре, откуда киевские власти хотят выселить монахов. Видео © Telegram / УПЦ

"Звучит набат возле храма Рождества Богородицы. Просим у всех молитв", — говорится в сообщении.

Появилось видео из Киево-Печерской лавры, откуда сегодня могут выселить монахов

Появилось видео из Киево-Печерской лавры, откуда сегодня могут выселить монахов

Ранее к монастырю приехали члены комиссии заповедника, но верующие не допускают их к зданиям. Полиция пока не вмешивается в ситуацию, пишет издание "Страна.ua".

Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 23:59 29 марта. В день, когда истекал срок ультиматума, в обитель пришли прихожане, в том числе украинский чемпион мира по боксу Александр Усик. Тем временем глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Однако каноническая Украинская православная церковь запретила его в служении за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги.

Обложка ©

Telegram / УПЦ

Никита Никонов
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