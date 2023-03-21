В РПЦ опасаются надругательств над мощами святых в Киево-Печерской лавре со стороны властей Украины

Методы Министерства культуры Украины по определению сохранности мощей святых, находящихся в Киево-Печерской лавре, вызывают обеспокоенность. Об этом заявили в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Напомним, во вторник комиссия украинского Минкульта проверила "сохранность музейных экспонатов" в Киево-Печерской лавре. Для этого был закрыт доступ в пещеры обители, где хранятся мощи святых.

"Учитывая то, что "культурными ценностями" и "музейными экспонатами" министр культуры Украины Ткаченко называл нетленные мощи преподобных отцов Киево-Печерских, вызывает обеспокоенность метод определения сохранности этих святынь. Ведь в тоталитарное советское время атеистической властью широко проводились кампании по открытию мощей для показа их состояния сохранности", — напомнили в ОВЦС.