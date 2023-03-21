В РПЦ опасаются надругательств над мощами святых в Киево-Печерской лавре со стороны властей Украины
Методы Министерства культуры Украины по определению сохранности мощей святых, находящихся в Киево-Печерской лавре, вызывают обеспокоенность. Об этом заявили в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
Напомним, во вторник комиссия украинского Минкульта проверила "сохранность музейных экспонатов" в Киево-Печерской лавре. Для этого был закрыт доступ в пещеры обители, где хранятся мощи святых.
"Учитывая то, что "культурными ценностями" и "музейными экспонатами" министр культуры Украины Ткаченко называл нетленные мощи преподобных отцов Киево-Печерских, вызывает обеспокоенность метод определения сохранности этих святынь. Ведь в тоталитарное советское время атеистической властью широко проводились кампании по открытию мощей для показа их состояния сохранности", — напомнили в ОВЦС.
Там добавили, что такие кампании сопровождались надругательствами над святынями. Мощи доставали из ковчегов, с них снимали покровы для подробного описания и выставления в музеях. Также в Отделе внешних церковных связей назвали закрытие пещер беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих.
Напомним, ранее монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам её митрополита Павла, это является "началом апокалипсиса". Он заверил, что священнослужители не станут покидать помещения, до последнего отстаивая свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, она проходит "без всяких документов и предупреждений".
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