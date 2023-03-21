Минкульт Украины проверяет сохранность музейных экспонатов в Киево-Печерской лавре
Комиссия от украинского Минкульта пришла на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы проверить уровень сохранности музейных экспонатов. Об этом сообщило издание "Страна" в телеграм-канале.
Комиссия Минкульта Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру с проверкой. Видео © Telegram / "Политика страны"
На данный момент закрыты только Верхние пещеры Киево-Печерской лавры, при этом Нижние пока открыты, сообщают журналисты. Члены комиссии отказываются от комментариев.
Как сообщал Лайф, УПЦ опубликовала обращение к президенту Украины Зеленскому из-за скандала вокруг Киево-Печерской лавры. Позже стало известно, что Зеленский отказался встречаться с членами Синода церкви. Напомним, что 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, она проходит "без всяких документов и предупреждений". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее "чудовищным деянием".
ТАСС / AP / Daniel Cole