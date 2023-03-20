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20 марта, 20:41

Власти Украины решили закрыть доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

УПЦ: Власти Украины 21 марта закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

Доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, будет закрыт 21 марта. О таком решении властей Украины заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

"В связи с тем, что Министерством культуры и информационной политики была создана комиссия, назначением которой является выявление сохранности музейных экспонатов, которыми они называют мощи", — говорится в видеообращении митрополита, размещённом в телеграм-канале Киево-Печерской лавры.

По словам митрополита, уведомление о приостановке доступа к мощам монастырь получил. Сроки работы комиссии не уточняются.

Зеленский отказался встречаться с членами Синода УПЦ

Зеленский отказался встречаться с членами Синода УПЦ

Ранее Лайф писал, что УПЦ опубликовала обращение к Зеленскому из-за скандала вокруг Киево-Печерской лавры. Ответа от украинских властей пока не последовало. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, она проходит "без всяких документов и предупреждений". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее "чудовищным деянием".

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Telegram / Киево-Печерская Лавра

Арина Родионова
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