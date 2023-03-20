Власти Украины решили закрыть доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

Доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, будет закрыт 21 марта. О таком решении властей Украины заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

"В связи с тем, что Министерством культуры и информационной политики была создана комиссия, назначением которой является выявление сохранности музейных экспонатов, которыми они называют мощи", — говорится в видеообращении митрополита, размещённом в телеграм-канале Киево-Печерской лавры.