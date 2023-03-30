На территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами Калашникова

В Киево-Печерской лавре заметили полицейских, вооружённых автоматами. Фотографию с ними опубликовала пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Судя по снимку, на территории обители присутствуют как минимум трое силовиков с укороченными автоматами Калашникова.

Полицейские с автоматами на территории Киево-Печерской лавры. Фото © Telegram / УПЦ

"Верующие молятся, журналисты снимают, полиция с автоматами находится на входе и на территории. Стало известно, что члены комиссии покинули территорию обители. Спасибо всем за молитвы", — поблагодарили в лавре.

По данным местных СМИ, члены комиссии по принятию зданий в государственное пользование вернутся 31 марта в 10:00.