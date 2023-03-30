На территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами Калашникова
В Киево-Печерской лавре заметили полицейских, вооружённых автоматами. Фотографию с ними опубликовала пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Судя по снимку, на территории обители присутствуют как минимум трое силовиков с укороченными автоматами Калашникова.
Полицейские с автоматами на территории Киево-Печерской лавры. Фото © Telegram / УПЦ
"Верующие молятся, журналисты снимают, полиция с автоматами находится на входе и на территории. Стало известно, что члены комиссии покинули территорию обители. Спасибо всем за молитвы", — поблагодарили в лавре.
По данным местных СМИ, члены комиссии по принятию зданий в государственное пользование вернутся 31 марта в 10:00.
Обстановка в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / УПЦ
Напомним, власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть территорию обители до 23:59 29 марта. В день, когда истекал срок ультиматума, в монастырь пришло много прихожан, в том числе украинский чемпион мира по боксу Александр Усик. Настоятель обители митрополит Павел накануне подчеркнул, что до окончания судебного разбирательства монахи никуда не уйдут. Первое заседание назначено на 26 апреля. При этом Минкульт Украины утверждает, что служители лавры должны покинуть обитель, несмотря на то что они подали иск.
Telegram / УПЦ