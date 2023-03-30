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30 марта, 16:11

Суд отказался отложить изгнание монахов из Киево-Печерской лавры до рассмотрения их иска

<p>Акция протеста на территории Киево-Печерской лавры. Обложка © ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK</p>

Акция протеста на территории Киево-Печерской лавры. Обложка © ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK

Суд на Украине отказался отложить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения их иска против решения власти разорвать договор об аренде объектов обители. Решение Хозяйственного суда Киева опубликовано на сайте государственных органов.

"В удовлетворении заявления Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской православной церкви об обеспечении иска в рамках дела №  910/4552/23 отказать", — гласит постановление. Оно вступает в силу с момента его подписания и может быть обжаловано.

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Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта, однако те никуда не ушли. Сегодня к месту пришли десятки верующих, украинские силовики также замечены у стен монастыря. 26 апреля суд рассмотрит жалобу монахов на действия власти. До вынесения решения священнослужители не намерены покидать обитель. Также монахи возмущены разграблением святыни: с 13 марта украинские спецслужбы выносят имущество лавры.

Андрей Бражников
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