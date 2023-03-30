Суд отказался отложить изгнание монахов из Киево-Печерской лавры до рассмотрения их иска

Суд на Украине отказался отложить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения их иска против решения власти разорвать договор об аренде объектов обители. Решение Хозяйственного суда Киева опубликовано на сайте государственных органов.

"В удовлетворении заявления Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской православной церкви об обеспечении иска в рамках дела № 910/4552/23 отказать", — гласит постановление. Оно вступает в силу с момента его подписания и может быть обжаловано.