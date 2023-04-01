Киево-Печерская лавра подала в суд на организаторов провокаций у стен церкви
Киево-Печерская лавра подала иск в суд Украины на организаторов провокаций против жителей обители и верующих УПЦ у стен монастыря. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба канонической Украинской православной церкви.
"31 марта 2023 года Киево-Печерская лавра обратилась в суд с заявлением о разжигании религиозной розни со стороны организаторов провокаций против насельников лавры и верующих УПЦ", — говорится в сообщении.
По словам адвоката лавры священника Никиты Чекмана, в соцсетях активисты с радикальными взглядами призывают к организации массовых беспорядков и созданию провокаций с целью дискредитации священнослужителей УПЦ. В отношении одного из таких деятелей в Печерское управление полиции в Киеве направлено сообщение об уголовном правонарушении.
"В Киево-Печерской лавре выразили надежду на ответную реакцию правоохранительных органов и осуществление ими досудебного расследования", — добавили в церкви.
Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру. Накануне в УПЦ заявили о сатанистах среди осаждающих Киево-Печерскую лавру.
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