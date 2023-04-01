Киево-Печерская лавра подала в суд на организаторов провокаций у стен церкви

Киево-Печерская лавра подала иск в суд Украины на организаторов провокаций против жителей обители и верующих УПЦ у стен монастыря. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба канонической Украинской православной церкви.

"31 марта 2023 года Киево-Печерская лавра обратилась в суд с заявлением о разжигании религиозной розни со стороны организаторов провокаций против насельников лавры и верующих УПЦ", — говорится в сообщении.

По словам адвоката лавры священника Никиты Чекмана, в соцсетях активисты с радикальными взглядами призывают к организации массовых беспорядков и созданию провокаций с целью дискредитации священнослужителей УПЦ. В отношении одного из таких деятелей в Печерское управление полиции в Киеве направлено сообщение об уголовном правонарушении.