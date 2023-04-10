Страшное знамение: Почему икона в Киево-Печерской лавре "заплакала" кроваво-красными слезами
Отец Макарий объяснил значение кровавых слёз на иконе в Киево-Печерской лавре
В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского. Фото © Twitter / Olesya
В Киево-Печерской лавре, которую грабят и захватывают раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ), начала мироточить икона святого Феодосия Печерского. Иеромонах Макарий, клирик Иваново-Вознесенской епархии, рассказал РИА "ФедералПресс", что означает это явление.
"Некоторые люди пытаются отрицать, что такие явления бывают. Мы не можем никого заставить в них верить. Но тем не менее мы такие явления наблюдаем", — сказал он.
Прихожане заметили, что из глаз святого текут кроваво-красные слёзы. Священнослужитель назвал это серьёзным предупреждением, которое не следует игнорировать. Он подчеркнул, что Украина переживает страшные несчастья, а в лавре творится бесчинство. Именно в такие пиковые моменты истории происходят чудеса, отметил Макарий.
Напомним, киевский режим усилил гонения на каноническую УПЦ на Украине этой весной. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское", а власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Священнослужители отказались покидать обитель и обратились с жалобой в суд. Тем временем настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".