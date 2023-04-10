Страшное знамение: Почему икона в Киево-Печерской лавре "заплакала" кроваво-красными слезами

В Киево-Печерской лавре, которую грабят и захватывают раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ), начала мироточить икона святого Феодосия Печерского. Иеромонах Макарий, клирик Иваново-Вознесенской епархии, рассказал РИА "ФедералПресс" , что означает это явление.

Прихожане заметили, что из глаз святого текут кроваво-красные слёзы. Священнослужитель назвал это серьёзным предупреждением, которое не следует игнорировать. Он подчеркнул, что Украина переживает страшные несчастья, а в лавре творится бесчинство. Именно в такие пиковые моменты истории происходят чудеса, отметил Макарий.