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10 апреля, 13:42

Страшное знамение: Почему икона в Киево-Печерской лавре "заплакала" кроваво-красными слезами

Отец Макарий объяснил значение кровавых слёз на иконе в Киево-Печерской лавре

<p>В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/olesya_2701/status/1645047302300618752" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olesya</a></p>

В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского. Фото © Twitter / Olesya

В Киево-Печерской лавре, которую грабят и захватывают раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ), начала мироточить икона святого Феодосия Печерского. Иеромонах Макарий, клирик Иваново-Вознесенской епархии, рассказал РИА "ФедералПресс", что означает это явление.

"Некоторые люди пытаются отрицать, что такие явления бывают. Мы не можем никого заставить в них верить. Но тем не менее мы такие явления наблюдаем", — сказал он.

Прихожане заметили, что из глаз святого текут кроваво-красные слёзы. Священнослужитель назвал это серьёзным предупреждением, которое не следует игнорировать. Он подчеркнул, что Украина переживает страшные несчастья, а в лавре творится бесчинство. Именно в такие пиковые моменты истории происходят чудеса, отметил Макарий.

Глава раскольников требует уничтожить дух "русского мира" в Киево-Печерской лавре

Глава раскольников требует уничтожить дух "русского мира" в Киево-Печерской лавре

Напомним, киевский режим усилил гонения на каноническую УПЦ на Украине этой весной. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское", а власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Священнослужители отказались покидать обитель и обратились с жалобой в суд. Тем временем настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".

Татьяна Миссуми
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