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9 апреля, 13:44

Глава раскольников требует уничтожить дух "русского мира" в Киево-Печерской лавре

Глава ПЦУ Епифаний: Молитвы в лавре должны быть только на украинском языке

Молитвы в Киево-Печерской лавре должны быть только на украинском языке, заявил руководитель раскольнической Православной Церкви Украины митрополит Епифаний. По его словам, пасхальную службу он проведёт в Успенском соборе комплекса.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину",сказал он в беседе с изданием "Общественное. Новости"

Раскольники и каноническая УПЦ проводят два отдельных богослужения в Киево-Печерской лавре

Раскольники и каноническая УПЦ проводят два отдельных богослужения в Киево-Печерской лавре

Напомним, гонения на каноническую УПЦ на Украине вспыхнули с новой силой этой весной. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское", а власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Священнослужители отказались покидать обитель и обратились в суд, а настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест. Его обвиняют в "работе на Россию".

Обложка ©

Getty Images / Roman Pilipey

Матвей Константинов
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