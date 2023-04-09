Глава раскольников требует уничтожить дух "русского мира" в Киево-Печерской лавре

Молитвы в Киево-Печерской лавре должны быть только на украинском языке, заявил руководитель раскольнической Православной Церкви Украины митрополит Епифаний. По его словам, пасхальную службу он проведёт в Успенском соборе комплекса.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", — сказал он в беседе с изданием "Общественное. Новости"