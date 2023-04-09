Раскольники и каноническая УПЦ проводят два отдельных богослужения в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре проходят сразу два богослужения: Божественную литургию по случаю Вербного воскресенья проводит предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский Онуфрий, а второе — раскольники.

На площади перед Крестовоздвиженской церковью лавры собрались прихожане, здесь службу ведёт митрополит. Прошедшей ночью он возглавил всенощное бдение в храме преподобного Агапита Печерского на территории лавры, а также традиционно освятил иву и пальмовые ветви.