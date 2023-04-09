Раскольники и каноническая УПЦ проводят два отдельных богослужения в Киево-Печерской лавре
В Киево-Печерской лавре предстоятель УПЦ проводит службу в Вербное воскресенье
Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит службу в Киево-Печерской лавре. Фото © УПЦ
В Киево-Печерской лавре проходят сразу два богослужения: Божественную литургию по случаю Вербного воскресенья проводит предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский Онуфрий, а второе — раскольники.
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На площади перед Крестовоздвиженской церковью лавры собрались прихожане, здесь службу ведёт митрополит. Прошедшей ночью он возглавил всенощное бдение в храме преподобного Агапита Печерского на территории лавры, а также традиционно освятил иву и пальмовые ветви.
В Трапезном храме богослужение идёт под руководством главы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания. Украинские СМИ пишут, что обстановка на данный момент спокойная, СБУ усилила меры безопасности.
Напомним, весной на Украине усилилось гонение на каноническую УПЦ. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Киевские власти одобрили разграбление лавры и изгнание монахов, которым было предписано покинуть здания до 29 марта. Священнослужители отказались уходить из обители и подали иск в суд. Настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест, СБУ обвинила его в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни".