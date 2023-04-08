Предстоятель УПЦ ответил на заявления, что у него российское гражданство

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий является исключительно гражданином Украины. Российское гражданство у него действительно было, но от него он давно отказался. Такое заявление Онуфрия приводится на сайте УПЦ. Это стало ответом на сообщения СМИ, что у священнослужителя есть российский паспорт.

"Хотел бы сразу заявить, что не считаю себя гражданином России. Российского паспорта у меня нет. Я считаю себя гражданином только Украины", — цитирует Онуфрия сайт УПЦ.

Онуфрий родился в Черновицкой области. По его словам, в молодости у него не получилось поступить в Одесскую духовную семинарию и он уехал в Загорск, который теперь носит название Сергиев-Посад. Там он окончил Московскую духовную семинарию, позже — духовную академию. Далее 19 лет провёл в Троице-Сергиевой лавре. В 1988 году его перевели в Почаевскую лавру, а в 1990 году — на Буковину, где он родился.