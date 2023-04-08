Предстоятель УПЦ ответил на заявления, что у него российское гражданство
Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил о давнем отказе от гражданства России
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий является исключительно гражданином Украины. Российское гражданство у него действительно было, но от него он давно отказался. Такое заявление Онуфрия приводится на сайте УПЦ. Это стало ответом на сообщения СМИ, что у священнослужителя есть российский паспорт.
"Хотел бы сразу заявить, что не считаю себя гражданином России. Российского паспорта у меня нет. Я считаю себя гражданином только Украины", — цитирует Онуфрия сайт УПЦ.
Онуфрий родился в Черновицкой области. По его словам, в молодости у него не получилось поступить в Одесскую духовную семинарию и он уехал в Загорск, который теперь носит название Сергиев-Посад. Там он окончил Московскую духовную семинарию, позже — духовную академию. Далее 19 лет провёл в Троице-Сергиевой лавре. В 1988 году его перевели в Почаевскую лавру, а в 1990 году — на Буковину, где он родился.
Тогда, после распада СССР, он получил российское гражданство, имея прописку в России. Вместе с тем он оформил и украинский паспорт, что не отменило гражданство РФ. Онуфрий отметил, что тогда это не имело значения, ведь между двумя странами были хорошие отношения. Когда они начали ухудшаться, Онуфрий отказался от гражданства РФ.
Напомним, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам её митрополита Павла, это является "началом апокалипсиса". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее "чудовищным деянием".
ТАСС / Марченко Анна