Подоляк призвал жёстко "физически зачистить" УПЦ
Советник главы офиса Зеленского призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское"
Михаил Подоляк. Обложка © Getty Images / Emin Sansar
Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил Украинскую православную церковь (УПЦ) с "гнойником, который нужно зачистить", и призвал сделать то же самое со всем пророссийским. Идеями он поделился в эфире "24 канала", говоря о ситуации с Киево-Печерской лаврой.
"Уникальный шанс, когда можно было вообще всё очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трёх-шести месяцев конфликта. Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но, опять же, "немного сложнее" — это не значит "невозможно". И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жёстко пройтись по этому пути", — заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что в стране должна быть единственная каноническая церковь.
Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры до 23:59 29 марта, однако служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны уже второй день. На их защиту встали верующие, многие из которых даже ночуют в лавре. Лайф также писал, что монахи подали иск в суд, чтобы оспорить выселение, и до тех пор не собираются покидать обитель. Однако украинский Минкульт продолжает настаивать на их выселении. Получить объекты в лавре тем временем желает раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), она даже назначила нового наместника, но в УПЦ его ожидаемо не приняли.