Подоляк призвал жёстко "физически зачистить" УПЦ

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил Украинскую православную церковь (УПЦ) с "гнойником, который нужно зачистить", и призвал сделать то же самое со всем пророссийским. Идеями он поделился в эфире "24 канала", говоря о ситуации с Киево-Печерской лаврой.

"Уникальный шанс, когда можно было вообще всё очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трёх-шести месяцев конфликта. Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но, опять же, "немного сложнее" — это не значит "невозможно". И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жёстко пройтись по этому пути", — заявил Подоляк.