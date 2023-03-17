В Одессе решили "дерусифицировать" все городские парки

В Одессе на входе в парк Победы убрали надписи на русском языке. Об этом сообщает телеграм-канал "Однажды в Одессе".







"Со стороны площади 10 Апреля демонтировали русскоязычную надпись названия парка Победы. Также сняли русские буквы и со входа с проспекта Шевченко / Дворца спорта, параллельно заменив на украинское название", — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что со временем планируется "дерусификация" всех парков города.