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17 марта, 14:47

В Одессе решили "дерусифицировать" все городские парки

Власти Одессы сняли таблички на русском языке на входах в парк Победы

В Одессе на входе в парк Победы убрали надписи на русском языке. Об этом сообщает телеграм-канал "Однажды в Одессе".

  • Вход в парк Победы в Одессе. Фото © Telegram / "Однажды в Одессе"
    Вход в парк Победы в Одессе. Фото © Telegram / "Однажды в Одессе"
  • Вход в парк Победы в Одессе. Фото © Telegram / "Однажды в Одессе"
    Вход в парк Победы в Одессе. Фото © Telegram / "Однажды в Одессе"
  • Вход в парк Победы в Одессе. Фото © Telegram / "Однажды в Одессе"
    Вход в парк Победы в Одессе. Фото © Telegram / "Однажды в Одессе"

Вход в парк Победы в Одессе. Фото © Telegram / "Однажды в Одессе"

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"Со стороны площади 10 Апреля демонтировали русскоязычную надпись названия парка Победы. Также сняли русские буквы и со входа с проспекта Шевченко / Дворца спорта, параллельно заменив на украинское название", — говорится в сообщении.

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В горсовете отметили, что со временем планируется "дерусификация" всех парков города.

Ранее стало известно, что в Одессе демонтируют мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову. Она была установлена в 1995 году и находится на улице, которая раньше носила имя знаменитого военачальника.

Обложка ©

Telegram / "Однажды в Одессе"

Никита Никонов
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