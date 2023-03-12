Украинские полярники "дерусифицировали" указатели в Антарктиде

Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации. Информация об этом появилась в социальной сети Национального антарктического научного центра.

Указано, что экспедиция добралась до Антарктиды, остановившись на станции имени российского академика Владимира Вернадского, и провела там дерусификацию табличек. В частности, табличку с указателем на город Кировоград помеяли на Кропивницкий, а также изменили написание городов Одесса и Винница. Кроме того, к указателями добавили Мариуполь и Бучу.

"Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы", — сказано в сообщении.