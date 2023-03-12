Украинские полярники "дерусифицировали" указатели в Антарктиде
Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации
Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации. Информация об этом появилась в социальной сети Национального антарктического научного центра.
Указано, что экспедиция добралась до Антарктиды, остановившись на станции имени российского академика Владимира Вернадского, и провела там дерусификацию табличек. В частности, табличку с указателем на город Кировоград помеяли на Кропивницкий, а также изменили написание городов Одесса и Винница. Кроме того, к указателями добавили Мариуполь и Бучу.
"Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы", — сказано в сообщении.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию и поручил премьеру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос. Петиция о переименовании РФ в Московию набрала необходимые 25 тысяч голосов в феврале.
ТАСС / Zuma / Mike King