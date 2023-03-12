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12 марта, 11:06

Украинские полярники "дерусифицировали" указатели в Антарктиде

Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации

Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации. Информация об этом появилась в социальной сети Национального антарктического научного центра.

Указано, что экспедиция добралась до Антарктиды, остановившись на станции имени российского академика Владимира Вернадского, и провела там дерусификацию табличек. В частности, табличку с указателем на город Кировоград помеяли на Кропивницкий, а также изменили написание городов Одесса и Винница. Кроме того, к указателями добавили Мариуполь и Бучу.

"Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы", — сказано в сообщении.

В Киеве "дерусифицировали" ещё 32 улицы

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию и поручил премьеру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос. Петиция о переименовании РФ в Московию набрала необходимые 25 тысяч голосов в феврале.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Mike King

Оксана Попова
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