В Одессе планируют демонтировать мемориальную доску русскому полководцу Суворову

Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову, которая установлена на одной из центральных улиц города. Об этом заявило издание "Думская".

"И ещё на одного Суворова меньше: на Приморской демонтируют табличку русскому военачальнику", — сказано в сообщении СМИ в телеграм-канале.

В опубликованном издании документе говорится, что поручение о демонтаже Приморской районной администрации дал заммэра Одессы Павел Вугельман. Для обоснования этого послужило решение историко-топонимической комиссии при городском совете.