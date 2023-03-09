Во Львовской области разобрали ещё шесть советских памятников

Власти Львовской области Украины за минувшую неделю сняли ещё шесть памятников времён СССР, включая те, что посвящены павшим в Великой Отечественной войне. Об этом заявили в областной военной администрации.

Так, на территории Стрыйского района было демонтировано два памятника — в сёлах Сулятичи и Заречье. Также два были сняты в Самборском районе. Речь идёт о монументах советским освободителям в сёлах Стрелки и Топельница. Кроме того, в селе Луки был снесён памятник лётчику Городенцеву. Также был демонтирован памятник мемориального комплекса "Слава героям" в посёлке городского типа Борыня.