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25 февраля, 16:29

В Полтавской области демонтировали памятник советскому генералу Третьяку

Бюст советского генерала Ивана Третьяка демонтировали в городе Хороле Полтавской области. Об этом пишет украинское издание "Суспильне".

"В городе Хороле 25 февраля демонтировали бюст советского военного деятеля Ивана Третьяка", — сказано в публикации.

Работы по демонтажу провели по распоряжению главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, рассказал региональный представитель Украинского института нацпамяти в Полтавской области Олег Пустовгар.

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Иван Третьяк — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. С 1986 по 1991 г. — заместитель министра обороны СССР, с 1987 по 1991 г. — главнокомандующий Войсками ПВО СССР.

Ранее Лайф писал о том, что неизвестные вандалы в День защитника Отечества осквернили монумент Советской армии в Софии.

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shukach.com / dombrovskii_a

Илья Суриков
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